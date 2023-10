Fabio Grosso Sorride Dopo l'Incidente: Ha Rischiato di Perdere un Occhio

Fabio Grosso, l'allenatore pescarese del Lione, ha già ritrovato il sorriso dopo una terribile paura. Grosso era stato colpito da una bottiglia in faccia mentre il pullman della sua squadra si stava dirigendo verso lo stadio Velodrome di Marsiglia per il derby tra le due squadre "Olympique" della Ligue 1. Oggi, ha rimosso le bende e ha ripreso gli allenamenti con i suoi calciatori. Sebbene abbia subito tredici punti di sutura, Grosso ha rischiato di perdere l'occhio sinistro in quell'incidente. Una questione di millimetri. Le immagini di Grosso con il volto sanguinante mentre scendeva dal pullman hanno fatto il giro del mondo, facendo la prima pagina su L'Equipe con il titolo inequivocabile: "Lo schifo e la vergogna".

Questo ex fantasista di Renato Curi e Chieti, 46 anni, campione del mondo a Berlino nel 2006, ha ricevuto un'onda di affetto e supporto da parte degli amanti del calcio in Europa e in Italia. La sua città natale, Pescara, è stata particolarmente colpita dopo aver visto le immagini di Grosso ferito e sofferente. Un messaggio di incoraggiamento con l'emoji delle mani che formano un cuore, "Coraggio", è stato dedicato a Fabio Grosso da uno dei social media della Ligue 1. È stata anche condivisa una foto di Grosso sorridente, diffusa da Sky Sports, scattata dopo che le bende erano state rimosse.