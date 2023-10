Faceva Prostituire Compagna e Amica Cinesi nel Paesino

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dopo che i carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento da lui affittato, rivelando un giro di prostituzione in corso. L'uomo aveva allestito una casa a luci rosse nei dintorni di un piccolo paese, dove costringeva la sua compagna e un'amica, entrambe di nazionalità cinese, a prostituirsi. La scoperta di questa casa d'appuntamenti è avvenuta grazie alle segnalazioni dei residenti preoccupati.

Il 51enne, titolare del contratto d'affitto, è stato segnalato alle autorità per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I carabinieri hanno condotto appostamenti e hanno fatto irruzione nell'appartamento, dove hanno trovato una delle donne, seminuda, intenta a preparare il caffè in cucina. Per un colpo di fortuna, il cliente era appena uscito, evitando l'incontro con le forze dell'ordine. Le indagini hanno rivelato che gli appuntamenti avvenivano attraverso un sito di annunci.