Fagioli Patteggia e Cambia Vita, Conti monitorati, Stagione Finita e Testimonial nelle Scuole

In un significativo sviluppo nel mondo del calcio, Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus, ha raggiunto un accordo con la Procura della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) in seguito al suo coinvolgimento nelle scommesse sportive. Il team legale di Fagioli e la Procura della FIGC hanno stabilito un verdetto che include una sospensione di otto mesi, oltre a cinque pene accessorie.

L'accordo è stato raggiunto dopo che Fagioli si era autodenunciato il 30 agosto, a seguito della scoperta di un'indagine avviata dalla Procura di Torino. Ha ammesso apertamente di soffrire di ludopatia, o dipendenza dal gioco d'azzardo, e ha persino rivelato il coinvolgimento di Sandro Tonali, che avrebbe suggerito l'app per le scommesse. Inoltre, Fagioli ha confessato di aver scommesso su partite di calcio, escludendo quelle che coinvolgevano la Juventus, dettaglio emerso dall'esame dei messaggi di testo di Fagioli.

Le pene concordate includono la perdita di un'intera stagione calcistica per il 22enne, che è riuscito a evitare la più severa delle possibili punizioni. Secondo il sistema di giustizia sportiva, chiunque scommetta sul proprio sport di solito affronta una sospensione di "non meno di tre anni".

Nicolò Fagioli si è anche impegnato a affrontare la sua dipendenza dal gioco d'azzardo. Negli ultimi due mesi è stato seguito dal Dottor Paolo Jarre, direttore del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze dell'ASL Torino 3. Inoltre, il suo conto bancario sarà attentamente monitorato da un tutor designato.

Come parte del suo percorso di trasformazione, Fagioli ha fatto una promessa di svolgere un ruolo attivo nelle scuole, sensibilizzando sulle pericolosità del gioco d'azzardo e condividendo le sue esperienze personali per mettere in guardia i giovani riguardo ai rischi della dipendenza dal gioco d'azzardo.