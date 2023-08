Fake news dell'ippopotamo a San Salvo: Una storia spettacolare, ma completamente inventata

Un insolito evento ha attirato l'attenzione dei social media, quando foto di un ippopotamo che passeggiava lungo il lungomare e addirittura si tuffava in mare sono diventate virali. Le immagini sembravano mostrare il grosso mammifero erbivoro africano in tutta la sua maestosità, proprio sulla riviera sud di San Salvo marina, vicino al confine con il Molise. La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook "San Salvo capoluogo di provincia".

Tuttavia, dopo la sorpresa iniziale, è stato scoperto che le foto erano una completa invenzione. Si trattava di una "fake news", ovvero notizie false diffuse intenzionalmente per ingannare o creare clamore. La foto dell'ippopotamo era stata costruita e messa in circolazione sui social media senza alcun fondamento reale.

Nonostante ciò, molti utenti avevano inizialmente creduto alla veridicità delle immagini, e alcuni hanno persino ipotizzato che l'ippopotamo potesse provenire da un circo che era stato o era ancora presente nelle vicinanze. Secondo questa teoria, gli addetti avrebbero portato l'animale a fare una passeggiata serale sul lungomare per dargli modo di muoversi e rilassarsi un po'. Quindi, lo avrebbero lasciato tuffarsi in mare per rinfrescarsi e fare un bagno.

Tuttavia, va sottolineato che queste ipotesi sono state generate a seguito della "fake news" e non hanno alcun fondamento. L'ippopotamo non era realmente presente a San Salvo marina, ed è importante prestare sempre attenzione alle notizie che circolano sui social media, verificando sempre le fonti e la veridicità delle informazioni prima di condividerle o prenderle per vere. La storia dell'ippopotamo ha dimostrato come la diffusione di notizie false possa creare clamore e confusione, ma è anche un monito sull'importanza della corretta informazione e del fact-checking.