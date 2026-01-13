Famiglia nel Bosco, casa famiglia e scuola: la maestra rompe il silenzio

Avviato il percorso di scolarizzazione per i tre minori accolti in casa famiglia, mentre resta aperta la speranza di un futuro ricongiungimento familiare.

È iniziato il percorso scolastico dei tre figli della coppia anglo-australiana che fino a pochi mesi fa viveva in un casolare nel bosco. A seguire i bambini è una maestra in pensione, che ha assunto ufficialmente l’incarico nella casa famiglia dove i minori sono ospitati da circa due mesi, insieme alla madre, sistemata in un’area separata della struttura.

“Speriamo nel ricongiungimento, è sempre bello”, sono state le prime parole dell’insegnante, pronunciate nel giorno di avvio delle lezioni. Un incarico che nasce dalla necessità di rispondere a una delle criticità principali evidenziate nella sentenza del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento dei bambini dall’abitazione isolata.

La docente ha raccontato un primo approccio improntato alla normalità e alla serenità: “Abbiamo cominciato, sono belle sensazioni. I bambini sono tranquilli”. Un avvio che punta a garantire continuità educativa e stabilità emotiva, elementi ritenuti fondamentali nel percorso di tutela dei minori.

Non è mancato un riferimento al forte dibattito mediatico che ha accompagnato la vicenda: “C’è troppo rumore su questa storia”, ha osservato la maestra, sottolineando come l’obiettivo resti quello di aiutare i bambini seguendo le indicazioni delle istituzioni competenti e dei servizi sociali.

Il percorso scolastico rappresenta ora un passaggio chiave nel quadro complessivo, mentre resta aperta la prospettiva di un possibile riavvicinamento familiare, che potrà essere valutato solo alla luce degli sviluppi futuri e delle decisioni dell’autorità giudiziaria.