Tragedia in montagna: boscaiolo perde la vita schiacciato da tronco

Dramma a 1300 metri di quota nei boschi del Ceppo di Rocca Santa Maria: inutili i soccorsi del 118, l’uomo lavorava con la propria squadra.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nei boschi dei Monti della Laga, in provincia di Teramo, dove un boscaiolo di 54 anni ha perso la vita durante le operazioni di taglio. La tragedia è avvenuta nei pressi della località Ceppo di Rocca Santa Maria, a circa 1300 metri di altitudine, in un’area montana particolarmente impervia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava lavorando insieme alla propria squadra quando è stato travolto da un grosso tronco, improvvisamente staccatosi durante le fasi di movimentazione del legname. L’impatto si è rivelato fatale: i traumi riportati non gli hanno lasciato scampo.

Immediato l’allarme lanciato dai colleghi presenti sul posto, che hanno tentato di prestare i primi aiuti in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, con un’ambulanza e l’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il personale medico ha potuto soltanto constatare il decesso.

L’area, caratterizzata da fitti boschi e da un’intensa attività di lavorazione forestale, è stata raggiunta anche dalle forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Saranno le verifiche tecniche a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e il rispetto delle procedure di sicurezza previste per questo tipo di interventi.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, dove il 54enne era conosciuto per la sua attività nel settore boschivo. Ancora una volta il tema della sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione, in un comparto che, soprattutto nelle zone montane, continua a presentare elevati margini di rischio.