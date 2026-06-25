Famiglia nel bosco, nuova svolta: chiesto il ritorno immediato dei figli casa

L’avvocato Simone Pillon deposita al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila un’istanza di 99 pagine: la difesa sostiene che siano cambiate le condizioni familiari dei minori.

Nuovo passaggio giudiziario nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli. L’avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha depositato presso la cancelleria del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila un’istanza con la quale chiede il ricongiungimento dei tre bambini con i genitori.

L’atto, presentato ai sensi dell’articolo 473 bis.23 del Codice di procedura civile, è composto da 99 pagine e ricostruisce l’intera vicenda processuale e familiare. La difesa sostiene che, rispetto ai provvedimenti adottati nei mesi scorsi, siano intervenuti nuovi elementi capaci di modificare in maniera significativa il quadro esaminato dai giudici.

I figli della coppia vivono da circa sette mesi lontano dalla casa di famiglia di Palmoli, all’interno di una struttura protetta di Vasto. La responsabilità genitoriale era stata sospesa nel novembre 2025, mentre dal marzo successivo i bambini sono rimasti separati anche dalla madre.

Secondo quanto riferito da Pillon, nell’istanza sono stati inseriti gli ultimi accertamenti, le valutazioni dei consulenti e i fatti sopravvenuti. Il legale ritiene che le condizioni che avevano determinato l’allontanamento siano state superate e chiede pertanto che venga disposto un ritorno dei minori nel nucleo familiare in tempi rapidi.

La difesa richiama, tra gli altri elementi, il percorso avviato dai genitori per garantire ai bambini un’abitazione ritenuta più adeguata, l’organizzazione dell’istruzione e una maggiore collaborazione con i servizi sociali e sanitari.

Il quadro delle valutazioni, tuttavia, non appare completamente uniforme. La consulente tecnica d’ufficio aveva indicato come auspicabile un ricongiungimento precoce e graduale, senza esprimersi necessariamente a favore di un rientro immediato. Altre figure nominate nel procedimento avrebbero invece manifestato perplessità sulla richiesta presentata dai genitori.

Nella nota diffusa dal legale viene sottolineato il nuovo clima di dialogo instaurato tra le parti, con l’obiettivo di affrontare attraverso il confronto le difficoltà ancora presenti. All’istanza è stata allegata anche una rassegna della giurisprudenza italiana ed europea relativa alla tutela dei rapporti familiari e all’allontanamento dei minori.

Pillon ha espresso l’auspicio che il Tribunale per i Minorenni possa pronunciarsi favorevolmente prima del prossimo compleanno di uno dei bambini, previsto tra meno di un mese.

La decisione spetta ora ai giudici aquilani, chiamati a valutare gli elementi presentati dalla difesa insieme alle relazioni tecniche, alle posizioni degli altri soggetti del procedimento e, soprattutto, all’interesse dei tre minori.