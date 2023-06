Fca Atessa, Usb proclama sciopero sui carichi di lavoro

Carichi di lavoro sempre più pesanti alla Fca Italy di Atessa (Chieti) secondo il sindacato Usb che ha indetto per oggi uno sciopero di due ore in tutte le officine del plant produttivo.

Il fermo è partito sul turno A e centrale dalle 9:15 alle 11:15, il turno B si ferma dalle 15:15 alle 17:15, infine il turno C dalle 03:45 alle 05.45 di domattina 8 giugno.

"Da alcune settimane - si legge in una nota - sono stati aumentati nuovamente i ritmi e carichi di lavoro facendo leva sui mix produttivi, che puntualmente non vengono rispettati, aumentando letteralmente la produzione giornaliera di scocche a parità di organico. La situazione è diventata insostenibile e surreale. L'importante adesione dei lavoratori allo sciopero del 31 maggio scorso, indetto da Usb e Slai Cobas, contro i ritmi e carichi di lavoro, ha messo a nudo una situazione non più accettabile che i firmatari del Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) pensano di gestire con il solito annuncio di apertura di procedura di raffreddamento".

"L'indifferenza aziendale - prosegue la nota dell'Usb - va contrastata adesso e per questo continua la lotta al fianco dei lavoratori per ottenere condizioni lavorative umane. La cosa che lascia attoniti è che a tali aumenti dei carichi, richieste di turni straordinari e di recuperi produttivi, corrispondono azioni aziendali in controtendenza rispetto agli aumenti produttivi, che hanno visto anche l'annuncio di inviare 25 lavoratori in trasferta in Polonia".