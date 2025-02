Febbraio, il clima di questa settimana tra freddo iniziale e riscaldamento entro il weekend

La settimana di febbraio parte con temperature fredde al Centro-Nord, ma l’arrivo di correnti miti preannuncia valori più elevati entro il fine settimana.

L'ultima parte di febbraio si presenta con correnti fredde che, nei primi giorni della settimana, manterranno temperature in linea con la media stagionale. Tuttavia, a partire da giovedì, un promontorio di alta pressione porterà un aumento graduale delle temperature, con valori superiori alla media, soprattutto al Centro-Nord. Mentre la prima metà della settimana avrà gelate diffuse, il weekend si preannuncia decisamente più mite.

Temperature all’inizio della settimana: tra lunedì e mercoledì, non si prevedono grandi variazioni termiche. Al Centro-Nord, le temperature minime scenderanno abbastanza da causare gelate in pianura, ma saranno in linea con la stagione. Al Nord, soprattutto lunedì e martedì, i valori massimi potrebbero essere lievemente sotto la media, seppur con differenze non particolarmente rilevanti.

Previsioni per il weekend: a partire da giovedì, si assisterà a un aumento progressivo delle temperature che si concretizzerà nel weekend con valori decisamente superiori alla media, sia per quanto riguarda le minime che le massime. Il Sud Italia dovrebbe rimanere in media, seppur con valori più alti, in particolare su Puglia e Sardegna.