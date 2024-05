Fece Morire la Figlia NEonata di Stenti, Alessia Pifferi Condannata all'Ergastolo

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo dalla Corte di Assise di Milano per la morte della figlia Diana, lasciata sola e abbandonata a casa per sei giorni nel luglio del 2022. La pubblica accusa aveva richiesto la pena massima, mentre la difesa aveva chiesto l'assoluzione, sostenendo che Pifferi non avesse intenzione di uccidere la piccola e che il reato commesso fosse abbandono di minore.

Il pubblico ministero Francesco De Tommasi ha commentato la sentenza come "giusta" e ha sottolineato che con questo verdetto si è riportata al centro del processo la vittima. D'altra parte, la madre di Alessia Pifferi ha espresso un dolore atroce per l'accaduto, dichiarando che sua figlia deve pagare per ciò che ha fatto e che non è mai giunta una richiesta di pentimento o scuse da parte sua.