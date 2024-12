Federico Arnone tra i protagonisti della Festa dello Sport del CONI 2024

Celebrati i traguardi di atleti e dirigenti abruzzesi durante la cerimonia che ha premiato le eccellenze sportive regionali.

Lo scorso venerdì, 29 novembre, presso l’elegante Hotel Manhattan di Sulmona, si è svolta la Festa dello Sport 2024, l’evento annuale organizzato dal CONI L’Aquila, in collaborazione con il CONI Abruzzo e la Regione Abruzzo, per celebrare i successi di atleti e dirigenti che hanno portato lustro alla regione nel panorama sportivo nazionale. La serata ha rappresentato un momento di riconoscimento per coloro che si sono distinti per talento, dedizione e risultati.

A condurre con professionalità ed entusiasmo la manifestazione è stato il giornalista sportivo della RAI, il Dott. Andrea Fusco, che ha saputo valorizzare i successi degli sportivi premiati, alternando momenti di riflessione a momenti di celebrazione.

Tra i protagonisti della serata, è stato premiato Federico Arnone, atleta di punta del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano (CPGA), per il suo eccezionale traguardo di vicecampione italiano nella categoria Assoluti di Karate - Kata. Con un palmarès che include numerose medaglie conquistate in competizioni sia nazionali che internazionali, Arnone rappresenta una delle eccellenze abruzzesi nelle arti marziali.

Alla cerimonia hanno partecipato autorevoli rappresentanti del mondo sportivo e delle istituzioni locali, tra cui il Presidente del CPGA Mario Miconi e il Direttore Tecnico della Sezione Karate, il Maestro Benedetto Arnone, che hanno espresso grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento attribuito all’atleta.

La serata ha offerto anche l’occasione per ribadire l’importanza dello sport come veicolo di valori quali disciplina, rispetto e impegno, sottolineando il ruolo fondamentale delle associazioni sportive locali nel promuovere queste virtù tra le nuove generazioni. La Festa dello Sport 2024 ha così celebrato non solo i successi individuali, ma anche la passione e il lavoro collettivo che rendono possibile l’eccellenza sportiva abruzzese.