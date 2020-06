Femminicidio a Corfinio, 70enne uccide la moglie e poi si toglie la vita

Una malattia farebbe da sfondo all' omicidio-suicidio, avvenuto a Corfinio, in provincia dell'Aquila, dove una donna, Maria Pia Reale, 68 anni una insegnante in pensione è stata uccisa dal mariti Enrico Marrama, 70 anni.

L'uomo era rientrato da poco a casa dopo un periodo di degenza nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, tra i due sarebbe scoppiata una lite, durante la quale l'uomo ha aggredito la moglie e l'ha uccisa.

Subito dopo Marrama si è suicidato conficcandosi il coltello nel petto. L'uomo è morto poco dopo in ospedale.