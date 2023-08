Femminicidio a Piano di Sorrento: Ex compagno arrestato per l’atroce delitto

La vittima, originaria di Vico Equense, è stata brutalmente attaccata mentre si apprestava a prelevare la spesa dal bagagliaio della sua auto. L’assassino, identificato come l’ex compagno della donna, un individuo già denunciato per stalking, l’ha colpita ripetutamente con un coltello. Il tragico episodio si è consumato in una zona residenziale popolare, a breve distanza dal centro cittadino.

I carabinieri hanno rinvenuto l’arma del delitto e sono riusciti a individuare il sospettato in una zona difficile da raggiungere della città, dove aveva nascosto il suo scooter per fuggire dalla scena dell’omicidio. Il corpo senza vita della vittima, con ferite da arma bianca sulla schiena, è stato trovato nel bagagliaio dell’auto. L’orribile scoperta è stata fatta dopo che un residente ha allertato il numero di emergenza 112, segnalando la presenza di un cadavere.

Una testimone residente nell’area residenziale ha raccontato il terribile momento in cui si è verificato l’attacco: “Eravamo nel garage per supervisionare i lavori nel palazzo, quando abbiamo udito urla strazianti. All’inizio abbiamo pensato fosse una lite, ma le urla si sono fatte sempre più intense. Siamo andati a vedere e ci siamo trovati davanti a una scena agghiacciante”. La donna ha continuato spiegando che la vittima era stata pugnalata all’interno del cofano dell’auto e che c’era una pantofola a terra, probabilmente gettata nel tentativo di difendersi.

Un’altra testimone ha fornito ulteriori dettagli sull’assassino: “Ho visto un uomo vestito di nero, con pantaloni e camicia a maniche lunghe, indossava un cappellino da pescatore e teneva in mano un pugnale insanguinato. È uscito correndo dalla scena”. Il marito della testimone ha tentato di inseguire l’assassino in moto, ma ha perso le tracce. Tuttavia, è riuscito a trovare il cappellino dell’aggressore nella zona di San Liborio, dove è stato recuperato dai carabinieri.

L’orrore dell’incidente ha scosso la comunità locale e ha generato una profonda ondata di indignazione. Le autorità continuano ad indagare sulla tragedia, cercando di far luce su tutti i dettagli e le circostanze che hanno portato a questo tragico episodio di violenza.