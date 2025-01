Fermato a Montesilvano con hashish, coltello e mazza da baseball: arrestato!

Un giovane di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri con hashish, un coltello e una mazza da baseball, scatenando l’operazione di perquisizione.

Un ventisettenne residente nel foggiano, ma da tempo domiciliato a Montesilvano, è stato denunciato dai Carabinieri del NOR di Montesilvano durante un controllo di routine. Il giovane, fermato nella giornata di sabato 26 gennaio, si è mostrato fin da subito nervoso e sospetto, alimentando i dubbi delle forze dell'ordine. Questo ha portato a una perquisizione che ha rivelato oggetti non di poco conto.

Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati una mazza da baseball e un coltello a serramanico, oggetti che hanno spinto i militari a proseguire con una perquisizione personale. Il 27enne, infatti, aveva con sé circa 3 grammi di hashish. Non finisce qui: un ulteriore controllo presso la sua abitazione ha permesso di scoprire altri 2,5 grammi della stessa sostanza stupefacente.

Il materiale sequestrato è stato sottoposto agli accertamenti di routine, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il possesso di oggetti atti a offendere e per la detenzione di sostanze stupefacenti. Questo arresto si inserisce in un più ampio potenziamento dei controlli da parte dei Carabinieri, che ormai da settimane stanno intensificando le attività di pattuglia, soprattutto nei fine settimana. Il 27enne dovrà ora rispondere delle accuse e delle prove trovate durante il blitz.