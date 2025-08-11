Meteo

Ferragosto infuocato: anticiclone africano e afa impossibile, qualche temporale salva-caldo

Meteo
Roma (RM)
11 Agosto 2025   17:10  

L’anticiclone subtropicale domina sull’Italia in vista di Ferragosto, portando caldo estremo e afa ma anche sporadici temporali montani che potrebbero alleviare la calura.

L’Italia è attualmente sotto l’influsso di un anticiclone subtropicale di origine africana, responsabile di un caldo intenso destinato a persistere fino al periodo di Ferragosto, portando temperature elevate soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia, con il loro progressivo “invecchiamento”, si apre la possibilità che sulle zone montane, soprattutto Alpi e Appennini, si sviluppino temporali di calore o brevi rovesci, offrendo un minimo sollievo dalla canicola.

Nella giornata di lunedì 11 agosto, la nota caratteristica sarà il tempo sereno e il caldo torrido su gran parte del paese, con punte previste fino a 38–40 °C. Nel frattempo, sulle zone alpine occidentali si potrebbero registrare isolate perturbazioni pomeridiane con brevi rovesci o fenomeni temporaleschi. Le temperature si manterranno pressoché stabili, mantenendo condizioni di caldo opprimente.

Martedì e nelle giornate successive la previsione rimane simile: l’anticiclone continuerà a mantenere condizioni stabili e calde con un aumento dell’afa, mentre nelle ore centrali del giorno le Alpi occidentali, l’Alto Adige, e l’Appennino centro-meridionale (inclusi Lazio, Abruzzo e Campania) potrebbero dare luogo a temporali localizzati.

Secondo le proiezioni aggiornate per il periodo subito successivo all’Oggi, in molte aree del Lazio si confermano massime estreme e allerta ondata di calore arancione fino a metà settimana, con possibili temporali pomeridiani martedì e mercoledì sulle zone interne e montane.

Nel complesso, anche se il caldo afoso persisterà, è ragionevole attendersi, soprattutto tra venerdì e sabato, un aumento dell’instabilità diurna in corrispondenza di Alpi e Appennini. In queste zone potranno formarsi rovesci improvvisi o temporali di calore, che potrebbero attenuare la temperatura nei settori circostanti, pur non interrompendo del tutto la fase canicolare.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy