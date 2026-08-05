Ferragosto rovente sull'Italia: caldo africano dominante ma attenzione ai temporali improvvisi in ar

L'anticiclone subtropicale continuerà a dominare la settimana di Ferragosto, con afa intensa, temperature elevate e isolati temporali destinati a colpire alcune aree.

L'anticiclone africano continuerà a essere il protagonista assoluto della settimana di Ferragosto, mantenendo condizioni di tempo stabile e temperature ben oltre le medie stagionali su gran parte dell'Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteorologici, il caldo resterà intenso almeno fino alla metà del mese, anche se non mancheranno locali episodi di instabilità, soprattutto nelle zone montuose e, a tratti, sulle pianure del Nord.

Tra domenica e lunedì è previsto un lieve indebolimento dell'alta pressione, sufficiente a favorire la formazione di alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, sulla dorsale appenninica e, localmente, anche sulla Pianura Padana, in particolare nei settori più settentrionali. Qualche rovescio potrà interessare anche le aree interne del Centro-Sud, favorito dall'ingresso di correnti leggermente più fresche in quota. Si tratterà però di fenomeni molto circoscritti e incapaci di modificare il quadro generale dominato dall'alta pressione.

Tra martedì 11 e giovedì 13 agosto l'anticiclone subtropicale tornerà infatti a rafforzarsi, riportando condizioni di cielo prevalentemente sereno e temperature elevate su tutta la Penisola. Solo le aree montuose potranno assistere allo sviluppo di isolati temporali pomeridiani, mentre il resto del Paese continuerà a fare i conti con giornate soleggiate e un clima particolarmente afoso.

Nella seconda parte della settimana potrebbe verificarsi una nuova, lieve flessione della pressione atmosferica. Anche in questo caso non si tratterà di una vera svolta meteorologica, ma soltanto di una maggiore probabilità di temporali, che potranno risultare localmente intensi e accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate. Gli esperti sottolineano però come questi fenomeni saranno estremamente irregolari e concentrati su aree limitate, senza incidere in modo significativo sul persistente deficit idrico che interessa vaste zone del Paese.

Il caldo continuerà dunque a rappresentare il principale elemento meteorologico della settimana di Ferragosto. Le temperature massime raggiungeranno frequentemente i 35-38°C, con punte prossime ai 40 gradi nelle aree interne del Centro-Sud e della Pianura Padana. L'umidità manterrà inoltre elevati i livelli di afa, soprattutto lungo le coste e nei grandi centri urbani, dove proseguiranno le cosiddette notti tropicali, con valori minimi spesso superiori ai 24-25°C.

Le attuali proiezioni indicano che non sono previsti cambiamenti sostanziali almeno fino al 17-18 agosto. L'alta pressione continuerà infatti a ricevere nuovi apporti di aria calda proveniente dal continente africano, estendendo i propri effetti anche su parte dell'Europa centrale. Soltanto dopo il 18-19 agosto alcuni modelli iniziano a ipotizzare l'arrivo di correnti più fresche dal Nord Europa, che potrebbero favorire un graduale ricambio d'aria e una diminuzione delle temperature, accompagnata però da un aumento dell'instabilità atmosferica e da temporali più diffusi, soprattutto sulle regioni settentrionali. Si tratta, al momento, di una tendenza ancora da confermare con i prossimi aggiornamenti meteorologici.