Festa del Lavoro, 1 maggio "Sicurezza, il cuore del Lavoro" i sindacati la celebreranno in Toscana

CGIL, CISL e UIL celebreranno la Festa del Lavoro in Toscana a Prato, scelto come luogo simbolo perché rappresenta un’importante e simbolica realtà industriale dove il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è fortemente sentito.

Il corteo, che sfilerà e si snoderà per le strade della città, partirà da piazza Mercatale per arrivare piazza Duomo dove i tre Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL, Susanna CAMUSSO, AnnaMaria FURLAN e Carmelo BARBAGALLO terranno il comizio conclusivo. Prima di recarsi alla Festa nazionale a Prato i tre segretari generali parteciperanno alla deposizione di una corona al monumento ai caduti sul lavoro nel cimitero Monumentale di Marcognano (MS), dove verrà ricordata la tragedia avvenuta alla cava marmifera dei “Bettogli” il 19 luglio del 1911, in cui persero la vita dieci lavoratori.

Lo slogan della manifestazione nazionale è “SICUREZZA: IL CUORE DEL LAVORO“. Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è purtroppo ancora un problema tragicamente attuale.

“E’ inaccettabile, che a 10 anni dall’approvazione del Decreto legislativo n.81 del 2008, ci sono ancora vittime innocenti sul lavoro. È impensabile, - dichiara Malandra, Segretario della CISL AbruzzoMolise -, che le persone muoiano per il lavoro e che si ammalano sul posto di lavoro. Bisogna denunciare e non accettare di lavorare in condizioni pericolose o rischiose. La sicurezza sul lavoro è divenuta una vera e propria emergenza”.

Una nutrita delegazione, guidata dal Segretario generale, Leo Malandra, composta da dirigenti, delegati, lavoratori, pensionati delle Federazioni e delle Strutture territoriali della CISL AbruzzoMolise sarà a Prato per partecipare alla festa nazionale del 1° maggio.

“Anche la CISL AbruzzoMolise sarà a Prato per ricordare tutte le vittime dell’Abruzzo e del Molise ma soprattutto dare un segnale forte al mondo della politica, delle imprese e delle istituzioni nazionali e locali, alla scuola e al sistema pubblico, affinché si possa cambiare passo ponendo il tema della tutela salute e sicurezza all’attenzione del mondo del lavoro, ma soprattutto, - continua Malandra-, ponendo la centralità della persona nel lavoro.

Con l’Accordo del 9 marzo abbiamo riportato l’attenzione sul problema della sicurezza come base e obiettivo prioritario e privilegiato per un sistema di relazioni industriali risposabile e partecipato”.

A Roma, invece, è stato organizzato il consueto concertone del 1°maggio. L’evento che ogni anno attira tantissimi giovani in Piazza San Giovanni, dove si alterneranno artisti e cantanti famosi.

Anche in Abruzzo si svolgeranno manifestazioni e iniziative sindacali, culturali e musicali.

A Pescara verrà riproposta l’iniziativa “il lavoratore ideale”, curata da Cgil-Cisl-Uil e Ugl, insieme con l’Assessorato Provinciale al Lavoro. Saranno consegnati, nella Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, riconoscimenti ai lavoratori che si sono distinti per capacità ed impegno sul lavoro e per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso i problemi sociali.

In provincia di Teramo è prevista un’iniziativa unitaria, a Giulianova, dove si è sempre svolta una festa del primo maggio, fin dalla sua istituzione. Nella città teramana è previsto un corteo di cittadini e lavoratori con comizio conclusivo dei Segretari di Cgil, Cisl e Uil dove si parlerà di lavoro, un dramma che stanno vivendo tante famiglie e tanti giovani a causa della crisi economica.