È stato ufficialmente presentato oggi il programma completo del quinto Festival Dannunziano, un evento culturale di rilievo che quest'anno adotta come motto "Vivi, Odi, Balla". L'annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa tenuta presso la Regione a Pescara, alla presenza del presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, che ha anche spiegato il significato e l'obiettivo di questa edizione.

Il presidente Sospiri ha sottolineato come il dibattito sull'eredità di Gabriele D'Annunzio sia spesso stato focalizzato sulla sua presunta connessione con il fascismo. Tuttavia, nel corso degli ultimi quattro anni, si è lavorato per restituire D'Annunzio al suo ruolo di grande interprete del Novecento, riconoscendo il suo valore accademico a livello internazionale. "Abbiamo voluto riposizionare D'Annunzio nel suo ruolo naturale", ha affermato Sospiri, "come un D'Annunzio studiato in università straniere da Brasile all'Inghilterra".

Il Festival Dannunziano sarà caratterizzato da una serie di eventi musicali, concerti, presentazioni di libri, e molto altro ancora, incluso il torneo Scudetto Cup. Sospiri ha anche sottolineato la collaborazione con il Vittoriale degli Italiani, il cui direttore artistico, Giordano Bruno Guerri, ha contribuito alla realizzazione del programma.

L'assessore regionale al Turismo, Daniele D'Amario, ha enfatizzato che il Festival si estenderà oltre Pescara, coinvolgendo anche altre località dell'Abruzzo come Miglianico, Guardiagrele, Francavilla, Ripa Teatina e Rocca San Giovanni.

Tra i vari eventi in programma, c'è un appuntamento che rimane in sospeso: quello con il cantautore Marco Castoldi, noto come Morgan. Il cantante è stato recentemente coinvolto in una controversia per delle offese rivolte al pubblico durante una sua esibizione. Sospiri ha affermato che la decisione di includere Morgan nell'evento verrà presa in collaborazione con il sindaco di Pescara. Ha anche sottolineato che Morgan ha già fornito scuse pubbliche per il suo comportamento e che si tratta di un episodio incomprensibile per un artista del suo livello intellettuale.