Figlio arrestato dopo 25 anni di soprusi ai genitori anziani

Dopo decenni di maltrattamenti e richieste estorsive, una coppia di anziani trova il coraggio di denunciare il figlio, ora in carcere.

A Pescara, una coppia di anziani coniugi ha finalmente posto fine a un incubo durato 25 anni, denunciando il proprio figlio 43enne per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Pescara Scalo e trasferito nella casa circondariale di San Donato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Pescara.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i genitori erano sottoposti a continue richieste di denaro, accompagnate da soprusi e angherie. L'ultimo episodio ha costretto la coppia a rifugiarsi in un albergo, temendo per la propria incolumità. È stato in quel momento che, esasperati dalla situazione, hanno deciso di rivolgersi alle autorità.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno confermato la gravità delle accuse, portando all'arresto del 43enne. Il caso evidenzia l'importanza di denunciare situazioni di violenza domestica, anche quando l'autore è un familiare stretto.