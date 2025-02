Finanziamento da 30 milioni di euro per l’Aca: in arrivo nuove tecnologie e ampliamenti della rete

Un'importante somma di 30 milioni di euro è stata concessa all’Azienda Comprensoriale Acquedottistica (Aca) di Pescara per il potenziamento e l'ammodernamento del sistema idrico nella zona. L’azienda, che si occupa della gestione del servizio idrico integrato per circa 450.000 cittadini nel Pescarese, ma anche in alcune aree delle province di Chieti e Teramo, si avvarrà di questo finanziamento per implementare il proprio programma di investimenti nel settore dell’acqua e delle acque reflue.

Il finanziamento è stato erogato dalla Banca Europea per gli Investimenti (Bei) ed è parte del programma InvestEU promosso dall’Unione Europea, con l’obiettivo di sostenere progetti che migliorano i servizi pubblici e che incentivano l’uso di tecnologie avanzate. Questi fondi saranno utilizzati per il periodo 2024-2026 per l'estensione della rete idrica e l’adozione di tecnologie innovative, fondamentali per garantire una gestione più efficiente e sostenibile dell'acqua e del trattamento delle acque reflue.

L’investimento non solo aiuterà a rinnovare le infrastrutture, ma si inserisce anche nel contesto di un più ampio programma di sostenibilità ambientale, mirato a ridurre perdite e migliorare la qualità del servizio per i residenti. Il progetto si propone di migliorare notevolmente la qualità dell'acqua distribuita e aumentare l'efficienza complessiva del sistema idrico.