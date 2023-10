Fine 18app, Come Richiedere il Prossimo Bonus del Governo per i Giovani Meritevoli

Il famoso "Bonus Cultura" italiano, un sussidio economico di 500 euro offerto dallo Stato a giovani che compiono 18 anni per l'acquisto di beni e servizi culturali, ha esaurito i fondi per il 2023. La scadenza ufficiale per le iscrizioni era prevista per il 31 ottobre, ma i fondi si sono esauriti con circa due settimane di anticipo.

Il "Bonus Cultura" consentiva ai diciottenni italiani di utilizzare il buono per acquistare libri, frequentare corsi di formazione, ottenere biglietti per teatri, musei, concerti o abbonamenti a quotidiani. Quest'anno rappresentava l'ultima edizione, poiché il sussidio verrà riformato a partire dal prossimo anno, come stabilito dalla legge di bilancio per il 2023 approvata dal governo di Giorgia Meloni alla fine del 2022.

Iniziato nel 2016 durante il governo di Matteo Renzi, il "Bonus Cultura" era stato rinnovato annualmente. Nel 2022, il governo Draghi aveva stanziato 230 milioni di euro per finanziare l'iniziativa. Gli utenti avevano tempo fino al 31 ottobre di quest'anno per registrarsi su 18app, la piattaforma online dedicata al programma, e richiedere il buono, che avrebbe dovuto essere speso entro il 30 aprile 2024.

Tuttavia, il sito 18app, gestito dal Ministero della Cultura, ha recentemente annunciato che i fondi sono terminati, chiudendo ufficialmente le iscrizioni circa due settimane prima della scadenza. Gli utenti si erano lamentati in precedenza dei problemi di registrazione e delle difficoltà nell'ottenere il bonus attraverso i canali social di 18app.

Il 2023 dovrebbe segnare la fine del "Bonus Cultura", in quanto il governo Meloni ha sostituito il sussidio con due nuove misure, ciascuna da 500 euro: la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito. La prima sarà disponibile per coloro che compiono 18 anni nel 2023 e risiedono in Italia in nuclei familiari con un ISEE inferiore a 35.000 euro. La Carta del Merito sarà riservata ai giovani che conseguono il massimo punteggio (100/100) alla maturità, senza restrizioni di reddito. Complessivamente, il governo Meloni ha stanziato 190 milioni di euro all'anno a partire dal 2024 per queste due nuove misure, ma i fondi potrebbero essere soggetti a revisione con la prossima legge di bilancio, da approvare entro il 31 dicembre.