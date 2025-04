Fira, Lugini (Marsilio Presidente): “A Gianni Chiodi i migliori auguri, una scelta di alto profilo"

“Esprimo le mie più vive congratulazioni a Gianni Chiodi per la nomina a amministratore delegato di Fira. Si tratta di un ritorno importante, che restituisce alla Regione Abruzzo una figura di grande esperienza e professionalità. La sua lunga e consolidata attività istituzionale rappresenta un valore aggiunto per affrontare le future sfide della società regionale per lo sviluppo.

Sono convinto che, grazie alla sua visione strategica e alle sue competenze, la Fira potrà rafforzare ulteriormente il proprio ruolo a sostegno della crescita economica dell’Abruzzo. Ho potuto personalmente apprezzarne le qualità e la dedizione durante il suo mandato da Presidente della Regione, e ritengo che la scelta del Presidente Marco Marsilio di affidargli questo incarico sia stata pienamente condivisibile.

A Gianni Chiodi va il mio augurio di buon lavoro: sono certo che saprà dare un contributo concreto allo sviluppo del territorio, con lo stesso impegno che da sempre lo contraddistingue.”

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Gianpaolo Lugini.