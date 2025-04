Fira, Marinucci (Marsilio Presidente): “Gianni Chiodi, guida di valore e persona perbene "

“Rivolgo a Gianni Chiodi i miei più sentiti auguri per il nuovo incarico come amministratore delegato di Fira. Si tratta di una nomina di grande spessore, che riporta al centro dell’azione regionale una figura dalla comprovata esperienza e riconosciuta professionalità.

Ma c’è di più: Gianni Chiodi è, prima ancora che un tecnico competente e un amministratore capace, una persona perbene. In un’epoca in cui l’etica pubblica è spesso messa in discussione, il suo profilo umano rappresenta un valore aggiunto fondamentale. La sua rettitudine, la sobrietà nei modi e la correttezza nei rapporti istituzionali sono elementi che, uniti alla sua visione strategica, ne fanno la figura giusta per affrontare le complesse sfide che attendono Fira e l’Abruzzo.

Durante il suo mandato da Presidente della Regione, ho avuto modo di apprezzarne non solo le qualità professionali, ma anche l'integrità con cui ha sempre operato. Credo fermamente che affidare questo ruolo a una persona come Chiodi sia stata una scelta lucida e lungimirante da parte del Presidente Marco Marsilio.

Sono certo che la sua presenza ai vertici della Fira sarà garanzia di trasparenza, efficacia operativa e attenzione reale verso i bisogni del territorio. Gli auguro un percorso ricco di risultati e soddisfazioni, con la consapevolezza che saprà onorare questo impegno con la consueta serietà e passione civile.”

Lo dichiara in una nota il capogruppo del gruppo consiliare Marsilio Presidente, Luciano Marinucci.