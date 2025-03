Fondi per grandi eventi culturali in Abruzzo ridotti del 30%: associazioni preoccupate

La Regione Abruzzo ha ridotto del 30% i fondi destinati ai grandi eventi culturali, suscitando preoccupazione tra le associazioni. Le autorità promettono interventi per ripristinare i finanziamenti e garantire la continuità delle manifestazioni.

La Regione Abruzzo ha recentemente annunciato una riduzione del 30% dei fondi destinati ai grandi eventi culturali, in conformità con la legge regionale 55. Questo taglio ha interessato diversi settori, non limitandosi esclusivamente agli eventi culturali.

L'assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, ha spiegato che, a causa della diminuzione delle risorse di bilancio, è stato necessario rivedere le graduatorie dei beneficiari. In presenza di un numero elevato di associazioni con punteggi equivalenti, ma con risorse insufficienti per finanziarle tutte, la legge prevede l'estrazione a sorte delle associazioni non ammesse al contributo, evitando scelte arbitrarie o riduzioni degli importi basati su criteri oggettivi valutati dalla commissione tecnica. Santangelo ha riconosciuto le preoccupazioni delle associazioni culturali e ha assicurato che sono già state individuate soluzioni per ripristinare i contributi originari e procedere con lo scorrimento delle realtà escluse.

Per garantire la copertura necessaria al ripristino dei fondi, è previsto un emendamento di legge che sarà presentato lunedì e sottoposto all'approvazione nel prossimo consiglio utile. Santangelo ha sottolineato che si tratta di una questione tecnica e temporanea, invitando le associazioni a non cedere all'allarmismo e a confrontarsi con l'Assessorato per ottenere rassicurazioni sulle soluzioni in fase di definizione.

Anche il Presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto sulla questione, ribadendo l'importanza della cultura come valore fondamentale per l'Abruzzo. Marsilio ha affermato che l'amministrazione è impegnata a sostenere le manifestazioni che arricchiscono il territorio, compatibilmente con le esigenze di bilancio e le priorità di spesa che la Regione è chiamata a gestire.

La situazione ha suscitato reazioni da parte delle associazioni culturali. L'associazione Harmonia Novissima ha espresso preoccupazione per la riduzione dei fondi e per il metodo del sorteggio utilizzato per l'esclusione delle associazioni non ammesse al contributo. In una comunicazione PEC, il Dipartimento Cultura ha informato che, a causa di debiti nel settore sanitario, il plafond complessivo destinato ai grandi eventi è sceso da 278.871,20 euro a 181.678,91 euro. Le associazioni hanno richiesto un confronto con le istituzioni per trovare soluzioni condivise e garantire la continuità delle manifestazioni culturali nel territorio.

La riduzione dei fondi destinati ai grandi eventi culturali rappresenta una sfida per l'intero settore in Abruzzo. Tuttavia, l'impegno delle istituzioni nel cercare soluzioni per ripristinare i finanziamenti e garantire lo svolgimento delle manifestazioni è un segnale positivo per il futuro della cultura nella regione.