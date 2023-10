Forte Maltempo, Esondazione del Seveso a Milano, Danneggi in Toscana, Neve sulle Alpi

sono attualmente alle prese con un maltempo di notevole intensità. Ecco un aggiornamento sulla situazione meteo.

AGGIORNAMENTO ORE 13:45 - Temporali Persistono nell'Alto Triveneto: Anche nelle prime ore del pomeriggio, si osservano ancora rovesci e temporali nelle regioni dell'Alto Triveneto, in particolare sul Bellunese, Pordenonese e Udinese. Questi fenomeni si concentrano principalmente nelle zone alpine. Le precipitazioni hanno già raggiunto quasi 70 mm sulle Prealpi Carniche.

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - Il Fiume Piave in Piena: Le intense piogge delle ultime ore hanno innalzato il livello del fiume Piave, che ora è in piena nella regione del Trevigiano. Alcuni temporali persistono ancora sul Bellunese.

AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - L'Adige in Piena, Evacuazioni in Trentino: Il maltempo si è concentrato sul Nordest questa mattina, colpendo duramente il Trentino, dove il fiume Adige è in piena. A causa di frane, alcune strade sono state chiuse. A Nago Torbole, in località Tempesta, tre abitazioni sono state evacuate, mentre una famiglia a Tiarno di Sopra, in località Licalì, ha dovuto abbandonare la propria casa a causa di una frana. Nella zona industriale di Storo, un nucleo familiare è stato costretto ad abbandonare temporaneamente la propria residenza a causa dell'esondazione del torrente Palvico.

SITUAZIONE ORE 8 - Fronte Perturbato Atlantico in Azione: Un fronte perturbato atlantico continua a interessare l'Italia, colpendo principalmente le regioni settentrionali e alcune zone centrali. Tuttavia, al Nordovest si inizia a notare un miglioramento, con le prime schiarite che si manifestano sui settori occidentali. L'instabilità persiste in Lombardia e Triveneto, dove si verificano piogge e temporali, talvolta intensi. Nel frattempo, il fronte si è esteso a parti delle regioni centrali, causando piogge e temporali in Toscana, Umbria e Marche. Durante la notte, i fenomeni hanno coinvolto anche il Lazio e l'Abruzzo. Al Sud, invece, si osservano nubi prevalentemente medie-alte e stratificate, con qualche addensamento e rovesci sparsi in Campania.

NEVE SULLE ALPI: Le correnti più fresche seguite dal fronte hanno provocato un calo delle temperature e dell'altitudine della neve sulle Alpi. Nei settori lombardi, i fiocchi sono scesi fino a quote di 1600/1700 metri. A Livigno, sono stati segnalati già 10 cm di neve fresca. Anche Sestriere ha visto la neve durante la notte, con fiocchi che sono caduti in Valle d'Aosta fino a quote inferiori ai 2000 metri.

MALTEMPO IN LOMBARDIA, ESONDA IL SEVESO: La Lombardia è attualmente interessata da piogge e rovesci, talvolta di notevole intensità e carattere temporalesco, con accumuli pluviometrici che si avvicinano già ai 90 mm nella zona del Comasco. Il fiume Seveso è esondato a Milano, causando allagamenti stradali nell'area di Niguarda e superando gli argini a Ca' Granda e Valfurva. Prima dell'esondazione, il livello del Seveso aveva raggiunto i 2,26 metri a Ornato e i 2,04 metri a Valfurva. L'evento ha causato problemi anche alla stazione centrale, dove un albero è caduto su alcuni scooter parcheggiati, danneggiandoli. La stazione Garibaldi è stata completamente allagata. I Vigili del Fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per rimuovere alberi e rami caduti e per gestire strade e sottopassi allagati.

PIOGGE E TEMPORALI NELL'ALTO TRIVENETO: Il fronte perturbato ha attraversato il Triveneto, causando piogge e temporali, soprattutto nelle zone adiacenti alle Alpi. Le regioni più coinvolte sono il Trentino, il Bellunese, le zone pedemontane e le Prealpi Carniche. In queste aree, gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto già i 60 mm nella zona del Pordenonese.

TEMPORALI AL CENTRO: Le regioni dell'Italia centrale sono state interessate dal maltempo, con piogge e temporali che hanno raggiunto l'Umbria, le Marche e le zone interne del Lazio e dell'Abruzzo partendo dalla Toscana durante la notte. I fenomeni hanno causato disagi in alcune zone della provincia di Firenze, con alberi e rami caduti nei comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino e Vaglia.

LE CONDIZIONI METEO PER LE PROSSIME ORE: Le piogge e i rovesci inizieranno a diminuire, prima nella Lombardia e successivamente nel Triveneto. Al Nordovest, si prevedono ampie schiarite che si estenderanno verso est nel corso della giornata. Tuttavia, alcuni rovesci e temporali potrebbero persistere fino al pomeriggio in Trentino, nell'Alto Veneto e in Friuli VG, prima di esaurirsi. Nel Centro Italia, le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente, con schiarite che si estenderanno verso est durante la giornata. Le piogge e i temporali dovrebbero attenuarsi al mattino in Umbria e nelle zone interne delle Marche. Inoltre, si prevedono ampie schiarite anche sul Lazio e una maggiore copertura verso l'Abruzzo. Al Sud, si osserveranno nubi e qualche pioggia, in estensione dalla Campania alla Calabria tirrenica e localmente fino al Messinese entro sera. Sulle altre regioni italiane, le condizioni saranno più stabili e soleggiate. In Sardegna, tornerà il bel tempo dopo i piovaschi mattutini nelle aree meridionali. I venti soffieranno tesi o forti da ovest-sudovest.