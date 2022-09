Forte maltempo persiste su parte dell'Italia, le zone più a rischio

Dopo la giornata di domenica, anche quella di lunedì sarà caratterizzata da forti condizioni di maltempo sull'Italia, non tutta. Ad essere più esposte saranno una parte delle regioni centrali e una parte del Sud. Le condizioni peggiori sono attese lungo una fascia tra il basso Lazio, le interne abruzzesi meridionali, il Molise interne, la Puglia settentrionale, la Campania e parte della Basilicata soprattutto il Potentino. E' lo stesso fronte della domenica che data la sua evoluzione molto lenta continuerà la sua marcia verso sudest. Nel contempo una nuova perturbazione, sospinta verso l'Europa centrale da un flusso di correnti fredde di matrice artica si addosserà all'arco alpino entro sera pronta ad entrare in scena nella giornata di martedì. Ma intanto vediamo le previsioni per il primo giorno della nuova settimana:

METEO LUNEDÌ: Nord, condizioni di variabilità con schiarite anche ampie e locali annuvolamenti tra Liguria orientale, bassa Lombardia, Emilia associati a qualche isolato fenomeno. In serata peggiora sulle Alpi centro orientali e il Friuli. Centro, marcata instabilità atmosferica tra basso Lazio e interne abruzzesi con piogge e temporali localmente intensi. Maggiore variabilità altrove con qualche piovasco o temporale tra Toscana e Marche. Sud, forti condizioni di maltempo tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, rovesci e temporali anche in Basilicata. Variabilità altrove con fenomeni più intermittenti e isolati. Temperature in calo anche al Sud. Venti ancora tesi meridionali al Sud, mari molto mossi.