Forza Italia L'Aquila: Cappetti Unico Candidato, Si Prepara una Nuova Era Politica

Il congresso di Forza Italia all’Aquila, con la candidatura di Cappetti come coordinatore, segna l’inizio di un nuovo capitolo per il partito e la città.

Il congresso di Forza Italia all’Aquila sta per vivere un’importante svolta, con Stefano Cappetti che si presenta come l'unico candidato alla carica di coordinatore comunale. A poche ore dalla scadenza dei termini, prevista per domani alle 11, è arrivata l’ufficialità, confermando che non sono state presentate altre liste. Questo evento, definito come una tappa fondamentale per il consolidamento del partito sul territorio, ha visto la presentazione della mozione congressuale “Libertà è Partecipazione”, che ha ottenuto il sostegno di oltre 730 firmatari. La mozione riflette i valori fondanti di Forza Italia, tra cui libertà, democrazia, solidarietà e progresso economico.

Stefano Cappetti, attualmente responsabile dell’ufficio segreteria dell’assessore regionale al Sociale e Cultura, Roberto Santangelo, è l’unico nome in corsa per la leadership del partito, con il congresso previsto per sabato 22 marzo al Centro Arcobaleno. La giornata inizierà alle 11 con l'apertura dei lavori e i seggi saranno attivi fino alle 21.

Questa giornata rappresenta un momento cruciale per il futuro di Forza Italia, in particolare nel capoluogo regionale, dove da tempo si susseguono scontri interni. La contesa riguarda principalmente il presidente del Consiglio Comunale e assessore Santangelo, da un lato, e il vicesegretario provinciale, Giorgio De Matteis, con il coordinatore cittadino uscente, Stefano Morelli, dall’altro. Secondo fonti interne, Santangelo, che controlla circa 1.300 delle 1.600 tessere del partito, ha ormai consolidato la sua influenza all’interno del movimento.

La lista a sostegno di Cappetti, che include il consigliere comunale Daniele D’Angelo come vice-coordinatore, è composta da 30 candidati altamente qualificati, pronti a guidare il partito nella città. Questi candidati provengono da diversi settori, tra cui la professione, l’amministrazione pubblica, l’imprenditoria e il volontariato, a sottolineare la varietà e la preparazione della squadra. Forza Italia, come sottolineato nella mozione, ha sempre rappresentato un pilastro del centrodestra italiano, e oggi, con rinnovato slancio, si impegna a costruire una città più moderna e sicura, ispirata alla resilienza che L’Aquila ha dimostrato dopo il terremoto del 2009.

I candidati per il coordinamento comunale sono un gruppo variegato e determinato, che includono nomi come Luca Tarquini, Remo Paone, Giovanni De Sanctis, Oscar Colaiuda e altri ancora. La lista è composta sia da uomini che donne provenienti da settori diversi, pronti a contribuire attivamente alla crescita e al rafforzamento di Forza Italia sul territorio.

Questo congresso, quindi, non solo rappresenta un appuntamento importante per il partito, ma anche una occasione di confronto e partecipazione che segnerà il futuro di Forza Italia all’Aquila. Un appuntamento che tutti attendono con grande attenzione e che si svolgerà sabato 22 marzo, per definire le linee guida del partito per i prossimi anni.