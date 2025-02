Forza Italia chiede aiuto all'opposizione: tensioni interne al centrodestra aquilano

Forza Italia sollecita l'intervento delle forze di opposizione per risolvere conflitti interni, mentre l'opposizione si concentra sui problemi dei cittadini causati dall'amministrazione Biondi.

Le forze di opposizione in Consiglio comunale all'Aquila esprimono stupore per la richiesta di Forza Italia di intervenire nelle loro dispute interne. Il vicesegretario provinciale di Forza Italia ha invitato le forze di centrosinistra a fare pressione sul segretario regionale affinché convinca il presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, a dimettersi per dedicarsi al suo ruolo in Regione.

Inoltre, una successiva dichiarazione dei vertici provinciali di Forza Italia, rivolta al consigliere regionale Sandro Mariani, suggerisce che dietro l'annullamento del contratto dell'assessora Manuela Tursini da parte della ASL vi siano state pressioni da parte di esponenti di spicco del centrodestra, con indizi che portano proprio a Santangelo.

L'opposizione sottolinea che non spetta a loro risolvere le conflittualità interne al centrodestra. Mentre le forze di centrodestra sono impegnate in lotte interne per la spartizione di incarichi, le forze progressiste sono concentrate a risolvere i problemi dei cittadini causati dall'amministrazione del sindaco Pierluigi Biondi. In risposta alla richiesta di aiuto di Forza Italia, l'opposizione lancia un controappello: invita la maggioranza a collaborare per affrontare le problematiche che affliggono la comunità.

L'opposizione propone di iniziare sostenendo l'ordine del giorno che presenteranno nel prossimo Consiglio comunale straordinario, mirato all'adeguamento sismico di tutte le scuole cittadine. Inoltre, sollecitano un impegno congiunto per contrastare le politiche dell'amministrazione Biondi riguardanti il centro storico, superare il degrado e l'isolamento nelle frazioni, e salvaguardare il futuro delle società partecipate comunali, alcune delle quali sono a rischio fallimento.

L'opposizione ritiene che diversi membri dell'attuale amministrazione dovrebbero considerare un passo indietro, visti i risultati degli ultimi anni, con l'obiettivo di far progredire la comunità aquilana. Ribadiscono il loro impegno a battersi per il bene della città e dei suoi cittadini.

In un contesto politico locale caratterizzato da tensioni e divisioni, l'opposizione invita la maggioranza a mettere da parte le divergenze interne e a lavorare insieme per affrontare le sfide che la città dell'Aquila deve affrontare.