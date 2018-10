Fototrappole a Martinsicuro per combattere abbandono rifiuti

Il Comune di Martinsicuro sta provvedendo, di concerto con le Guardie Ambientali, al posizionamento di una serie di fototrappole per rendere ancora più efficace l'azione di contrasto ai reati ambientali. A tre mesi dalla firma della convenzione tra il Comune di Martinsicuro e la sezione teramana dell'Associazione di Volontariato Guardie Ambientali d'Italia che puntava ad aumentare e migliorare il controllo del territorio ed il contrasto dei reati ambientali il quadro che emerge è più che positivo.

Le operazioni di controllo hanno permesso di elevare cinque sanzioni contro altrettanti cittadini sorpresi ad abbandonare spazzatura in diversi punti della città.

"Nel corso dei controlli - spiega il vicepresidente e Comandante Gpc Gadit, Enzo De Fabiis. abbiamo trovato soprattutto rifiuti indifferenziati e molti ingombranti, in particolare divani e mobilio, in più ci siamo imbattuti in diverse microdiscariche".