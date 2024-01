Frana sulla ex 81 a Fossacesia: Strada chiusa al transito

La provincia di Chieti continua ad essere colpita dai problemi alla viabilità causati dalle avverse condizioni meteorologiche, soprattutto nella parte meridionale del territorio provinciale. Dopo le frane di ieri a Casalbordino, con la mareggiata che ha provocato il crollo di un lungo tratto di litorale, questa sera è stato segnalato un nuovo evento a Fossacesia, precisamente in località Villa Scorciosa.

Lo smottamento ha coinvolto la strada provinciale ex 81 per Villa Scorciosa, costringendo alla chiusura al traffico a causa della massa di terreno che ha invaso la carreggiata. Fortunatamente, non risultano abitazioni coinvolte dal movimento franoso.

Il maltempo persistente continua a creare disagi e a richiedere interventi tempestivi per ripristinare la sicurezza della viabilità locale. Gli organi competenti sono al lavoro per valutare la situazione e adottare le necessarie misure per riparare i danni e riaprire la strada al più presto possibile.