Frecce Tricolori all’Aquila, Airshow a Preturo tra voli, fiera e cultura locale

Il 13 e 14 giugno l’Aeroporto dei Parchi ospita due giornate di esibizioni, simulatori, stand e il ritorno della Pattuglia Acrobatica Nazionale nei cieli aquilani.

Le Frecce Tricolori tornano nei cieli dell’Aquila per l’Airshow L’Aquila 2026, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno all’Aeroporto dei Parchi “Giuliana Tamburro” di Preturo. L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative legate all’anno dell’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 e punta a richiamare pubblico, appassionati e famiglie attorno al mondo del volo.

La manifestazione è promossa dal Comune dell’Aquila e organizzata dall’Aeroclub Gran Sasso d’Italia, con la collaborazione dell’Aeronautica Militare, di Sunrise Aviation, società che gestisce lo scalo, e di altri soggetti istituzionali e tecnici coinvolti nell’organizzazione.

Il programma è stato illustrato a Palazzo Margherita alla presenza del sindaco Pierluigi Biondi, del consigliere comunale Livio Vittorini, di rappresentanti dell’Aeronautica Militare, dell’Aeroclub, di Sunrise Aviation e di Poste Italiane. L’obiettivo è proporre non solo uno spettacolo aereo, ma anche un appuntamento divulgativo e fieristico capace di valorizzare il territorio.

L’area sarà aperta al pubblico dalle 8 del mattino. Nel corso delle due giornate sono previste esibizioni in volo, attività con simulatori, dimostrazioni con aeromodelli, voli in mongolfiera, spazi espositivi dedicati al settore aeronautico, stand di artigianato ed enogastronomia locale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, spazio anche agli assetti operativi e istituzionali, con la presenza di velivoli e dimostrazioni dell’Aeronautica Militare, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza. Il momento più atteso arriverà alle 17, con la Pattuglia Acrobatica Nazionale: sabato 13 giugno è prevista la prova generale, mentre domenica 14 si terrà l’esibizione conclusiva delle Frecce Tricolori.

I dettagli relativi a viabilità, parcheggi, navette e modalità di accesso saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune e dell’organizzazione.