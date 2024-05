Frecce Tricolori in Azione: Traffico e Spettacolo in Cielo

Oggi, tutti con lo sguardo all'insù per l'attesissima esibizione delle Frecce Tricolori. La celebre pattuglia acrobatica dell'Aeronautica Militare Italiana si esibirà alle 15:50, nell'ambito dell'Airshow che prenderà il via alle 14:00. Gli organizzatori stimano un'affluenza fino a 100.000 spettatori.

Preparativi e Disagi al Traffico

La polizia municipale è al lavoro da giorni per gestire l'afflusso di veicoli e prevenire il caos. Fin da venerdì mattina, a causa dei divieti per l’allestimento del Villaggio Tricolore, le vie centrali del Lido e la statale Adriatica sono state congestionate, con code chilometriche e rallentamenti durati ore.

Il comandante della polizia municipale, maggiore Roberto Iustini, ha consigliato agli automobilisti di limitare gli spostamenti in città e di utilizzare percorsi alternativi, in particolare via Gramsci, sia per chi proviene da sud (dal bivio Bellocchio) sia per chi arriva da nord (dall'incrocio di via Montello). Inoltre, Iustini ha invitato i cittadini a preferire biciclette o spostamenti a piedi per brevi distanze, riducendo così l'impatto sul traffico già compromesso. Le pattuglie della polizia municipale e le forze dell'ordine presidiano la Statale presso le intersezioni che danno accesso al lungomare, per garantire una gestione fluida del traffico e la sicurezza di tutti i partecipanti.

Servizio Navetta Gratuito

Per facilitare gli spostamenti, sono attivi due bus navetta gratuiti che collegano il parcheggio di Tortoreto, davanti all'Acquapark, al lungomare nord di Giulianova, il punto migliore per assistere all'Airshow.

Ordinanza Comunale sulla Viabilità

L'ordinanza comunale prevede il divieto di circolazione per i veicoli di ogni categoria dalle 11:00 alle 17:00 nelle seguenti strade:

Lungomare Zara, tratto tra le intersezioni con via Mantova e via Gasbarrini

Via Mantova, dall'intersezione con via Padova fino al lungomare Zara

Via Ospizio Marino, tratto tra le intersezioni con viale Orsini e lungomare Zara

Viale Orsini, tratto tra le intersezioni con via Gasbarrini e via Thaon de Revel

Via Arenzano, tratto tra le intersezioni con via Camogli e via Nervi

La polizia municipale e le forze dell'ordine garantiranno il rispetto delle misure di sicurezza e gestiranno il flusso di traffico per consentire a tutti di godere dello spettacolo delle Frecce Tricolori in sicurezza.