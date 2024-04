Freddo a Pescara: riscaldamenti accesi fino al 30 aprile

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha firmato un'ordinanza che dispone la proroga dell'accensione dei riscaldamenti in città fino al 30 aprile. La decisione è stata presa a causa del repentino calo delle temperature e del peggioramento delle condizioni climatiche registrato negli ultimi giorni.

L'ordinanza, che deroga al periodo annuale di esercizio degli impianti di riscaldamento (normalmente compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile), consentirà ai cittadini pescaresi di continuare a godere del riscaldamento nelle loro abitazioni.

"L'improvviso abbassamento delle temperature e il peggioramento delle condizioni climatiche hanno reso necessario prolungare l'accensione dei riscaldamenti", ha dichiarato il sindaco Masci. "Confidiamo che questa misura straordinaria possa aiutare i cittadini ad affrontare il freddo con maggiore comfort".

L'ordinanza è stata accolta con favore dai cittadini, che hanno espresso apprezzamento per la decisione del sindaco.

"Era davvero necessario prolungare l'accensione dei riscaldamenti", ha commentato un cittadino. "Fa ancora troppo freddo in casa e questa misura ci aiuterà a stare al caldo".

L'episodio evidenzia l'importanza di un sistema di riscaldamento efficiente e flessibile in grado di adattarsi alle variazioni climatiche. La proroga dell'accensione dei riscaldamenti a Pescara rappresenta un esempio di come le amministrazioni locali possano intervenire per garantire il benessere dei cittadini.