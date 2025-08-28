Cronaca

Frode agricola shock: milioni confiscati a imprenditori padovani, abusi anche all’Aquila

Cronaca
L'Aquila (AQ)
28 Agosto 2025   10:47  

La Guardia di Finanza strappa 4,7 milioni €, confiscando beni e scoperchiando uno schema fraudolento con prestanome e aziende fantasma tra Veneto, Abruzzo e Umbria.

Un'operazione della Guardia di Finanza di Padova, su delega della Procura, ha portato alla confisca di beni per 4.762.261 € nei confronti di quattro imprenditori agricoli padovani, condannati in via definitiva per aver orchestrato un ingegnoso sistema di frode ai fondi UE.

Le indagini hanno rivelato che, tra il 2015 e il 2020, sei aziende ubicate nelle province di Padova, L’Aquila e Perugia hanno percepito contributi del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) senza averne titolo. La scelta fraudolenta ha previsto l’utilizzo di due “giovani agricoltori” come prestanome, i quali materialmente facevano da facciata per ottenere i fondi. Il denaro, invece, veniva canalizzato agli ideatori della truffa tramite fuseionsi societarie e compravendite simulate.

L’intera operazione ha portato gli imprenditori a condanne definitive, con pene detentive comprese tra 1 anno e 8 mesi e 2 anni e 8 mesi. Le sentenze sono state confermate nel giugno 2025 da Cassazione e Corte d’Appello di Venezia.

Il valore dei beni confiscati allo Stato – partecipazioni societarie, conti correnti, polizze, fabbricati, terreni e un intero complesso aziendale – è stimato in circa 3,3 milioni di euro. Per la restante somma del profitto illecito, pari a 4,7 milioni €, è scattata la segnalazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Veneto per danno erariale, che ha disposto un sequestro conservativo di beni per 3,9 milioni €. Inoltre, gli autori della frode sono stati segnalati agli organismi pagatori per il recupero delle somme indebite.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy