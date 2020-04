Fronde freddo i arrivo sull'Italia a partire dalle regioni adriatiche

Nel corso delle prossime ore un fronte di aria fredda di matrice scandinava scivolerà lungo la penisola portando un veloce peggioramento del tempo che sarà più sensibile sui settori adriatici.

Ad accompagnare il fronte venti tesi nord orientali e un repentino callo delle temperature.



Meteo martedì:

Nord, fugace passaggio di qualche piovasco al mattino tra Friuli basso Veneto ed Emilia Romagna in attenuazione per il pomeriggio, sereno o poco nuvoloso per il pomeriggio.

Centro, instabile con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, più frequenti e localmente moderati sul versante adriatico.

Migliora dal pomeriggio a partire da Sardegna e Toscana.

In serata anche su Lazio, Umbria e Marche.

Sud, instabilità in aumento su Molise, Puglia, Campania e Basilicata con piogge e locali rovesci.

In serata qualche piovasco anche sulla Calabria settentrionale.

Maggiori aperture in Sicilia.

Temperature in brusco calo sul versante Adriatico, in contenuta diminuzione altrove.

Venti forti settentrionali con mari fino a molto mossi.