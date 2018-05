Tre i feriti in uno scontro tra auto lungo la strada statale 81 "Piceno Aprutina" che ha determinato - rende noto l'Anas - la chiusura del tratto al km 157,300 in entrambe le direzioni, all'interno dell'area comunale di Roccamontepiano, in provincia di Chieti.

Le deviazioni vengono segnalate sul posto.

Sul posto sono presenti il personale di Anas, dei Carabinieri, del 118, dei Vigili del Fuoco per prestare i soccorsi e ripristinare la normale circolazione.