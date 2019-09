Frontale tra auto nel teramano, due i feriti, uno in condizioni gravi

In un incidente frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sulla strada provinciale 262 in contrada Ripoli, a Mosciano Sant’Angelo, è stato ferito in modo grave R. A., di 46 anni.

Le cause dell'incidente potrebbero risalire al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, le due auto che viaggiavano nell’opposta direzione, lungo la strada che dalla statale 80 porta a Mosciano si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato un 46enne del posto che ha riportato un trauma cranico, immediatamente soccorso l’uomo è stato trasportato con un’ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova all’ospedale Mazzini di Teramo, dove i medici si sono riservati la prognosi.

Il conducente dell'altro auto F.F., di 45 anni, ha invece riportato un trauma toracico, e a sua volta è stato trasportato al nosocomio teramano.

Sul posto oltre le ambulanze e il personale medico sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per fare tutti i rilievi del caso, e i vigili del fuoco.