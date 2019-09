Fronte freddo in arrivo sulla penisola

L'atteso fronte freddo in discesa dal Nord Europa e sospinto da fresche correnti di origine artica è ormai giunto verso i confini italiani e ad inizio giornata (mercoledì) sta dando luogo ai primi temporali sull'alto Adriatico con locale coinvolgimento della costa veneta ed in particolare della Laguna Veneta.

Sul resto d'Italia ancora nulla di fatto, a parte un aumento della nuvolosità sulla Val Padana, in Liguria, alto Tirreno e Sardegna.

Tra giovedì e venerdì il fronte si porterà verso sud, fino a raggiungere i settori ionici.

Ma vediamo come evolverà il fronte nel corso della giornata.

METEO PROSSIME ORE.

Ulteriore intensificazione della nuvolosità al Nord in mattinata, ma sarà soprattutto dal pomeriggio che i fenomeni cominceranno ad intensificarsi in modo più vistoso, con piogge e temporali in estensione da est verso ovest, più frequenti tra Prealpi e alte pianure.

Entro sera piogge e temporali sul settore lombardo-veneto, localmente forti in pianura, fenomeni anche su Emilia e Piemonte occidentale.

Contemporaneamente fenomeni in attenuazione sull'estremo Nordest, ma rovesci in arrivo sulla Romagna, Marche, Toscana interna e dorsale appenninica centro-settentrionale, qualche fenomeno più isolato possibile fin sull'alta Puglia entro fine giornata.

Sul resto d'Italia il tempo si manterrà stabile ed in prevalenza soleggiato o parzialmente nuvoloso.