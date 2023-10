Fuga da Domiciliari e Furto di Snack: Protagonista Incastrato dalle Impronte

Una vicenda singolare ha scosso la tranquilla cittadina di Sulmona, in provincia dell'Aquila, quando un cinquantenne, già agli arresti domiciliari per un precedente reato di furto aggravato a Pescara, è riuscito a evadere per ben sette giorni consecutivi. Il suo obiettivo? Niente di meno che il saccheggio di uno scomodo distributore di bevande e snack situato presso gli uffici dell'Arap nel nucleo industriale.

Nonostante i domiciliari avessero lo scopo di tenerlo confinato nell'abitazione di Sulmona, il protagonista di questa straordinaria vicenda non ha resistito alla tentazione di sottrarre qualche spicciolo dal distributore, dimostrando una straordinaria audacia. Ancora più sorprendente è stato il fatto che abbia compiuto il furto senza indossare guanti, rendendo possibile l'identificazione delle sue impronte digitali.

La Polizia Scientifica, intervenuta prontamente sul luogo del misfatto, ha condotto un'accurata analisi forense e ha catturato le impronte lasciate dal maldestro criminale. Successivamente, queste tracce sono state confrontate con quelle presenti nel loro database, rivelando l'identità del responsabile di questa serie di furti insoliti. L'uomo, che inizialmente aveva tentato persino di scassinare una cassetta di sicurezza, ha alla fine accontentato la sua fame rubando alcune merendine, un atto che gli è costato ulteriori guai.

Come conseguenza dei suoi atti illeciti, il protagonista della vicenda è stato denunciato sia per il furto commesso che per l'evasione dai domiciliari. L'aggravamento della sua misura cautelare ha comportato il suo trasferimento nel carcere di Pescara, dove ora rischia un doppio processo. Questa bizzarra serie di eventi mette in evidenza come anche le azioni più insolite e audaci alla fine possano portare a gravi conseguenze legali.