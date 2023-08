Fuga dal Ristorante di Sushi Senza Pagare: Titolare Rivela le Foto sui Social e Minaccia

Un episodio sconcertante ha scosso il tranquillo scenario del ristorante di sushi "Sensei Sushi" ad Avezzano. I proprietari dell'esercizio hanno espresso la loro indignazione attraverso i social media, pubblicando immagini e una denuncia nei confronti di una coppia che ha deciso di fuggire dal locale senza saldare il conto.

La vicenda è stata resa pubblica dalla pagina Facebook del ristorante. I gestori hanno postato foto della coppia responsabile del non-pagamento, con una dichiarazione che recita: «Non so che educazione abbiate ricevuto dai vostri genitori e mi spiace molto per loro, ma se non volete che mandiamo queste immagini in alta qualità alla Polizia e ricevere la conseguente denuncia a casa, siete pregati di venire a saldare il vostro conto».

Il proprietario del "Sensei Sushi" ha raccontato l'accaduto: una coppia di giovani si è presentata al ristorante e ha consumato un'abbondante cena a base di pesce crudo. Tuttavia, anziché effettuare il pagamento al termine del pasto, i due hanno approfittato di un momento di distrazione dei camerieri per allontanarsi furtivamente. Il conto ammontava a 89,50 euro.

I gestori del ristorante hanno sottolineato che non è solamente la somma in questione a destare preoccupazione, ma il rispetto nei confronti degli altri clienti che pagano regolarmente e dei dipendenti che lavorano duramente. La loro dichiarazione ha affrontato diverse questioni, tra cui gli oneri finanziari che gravano sulle imprese, le difficoltà operative e gli sforzi delle persone che fanno girare il ristorante.

Questo episodio ha suscitato un dibattito sulla responsabilità e l'etica dei clienti nei confronti dei servizi forniti, portando alla luce i disagi che possono derivare da simili comportamenti. La pubblicazione delle foto e delle accuse ha attirato l'attenzione su un problema serio e ha sollevato interrogativi sul rispetto reciproco e sul senso di giustizia sociale all'interno della comunità.

Al momento in cui scriviamo il post è stato rimosso ed il locale spiega così il perchè:

Buonasera a tutti, come indicato nel post precedente e con la speranza di aver raggiunto i diretti interessati, lo eliminiamo poiché non ha più senso di esistere. Siamo a sabato e ci dispiace dover prendere atto che purtroppo diverse attività hanno avuto la nostra stessa brutta esperienza. Ringraziamo tutti per la solidarietà e per aver condiviso il post. Vi aspettiamo con lo stesso sorriso di sempre. Ovviamente non ci fermeremo qui. Grazie ancora a tutti e buona serata.