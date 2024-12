Fuga disperata durante il blitz antidroga: 24enne condannato a sei mesi

Il giovane si gettò dal balcone per sfuggire alla Guardia di Finanza durante una perquisizione. Trovati hashish e cannabis nell'abitazione.

Una vicenda dai contorni drammatici e controversi si è conclusa con una condanna per un giovane 24enne di Prezza, finito sotto processo dopo un tentativo di fuga rocambolesca. I fatti risalgono al 23 aprile 2022, quando la Guardia di Finanza di Sulmona effettuò un blitz nell'abitazione di un ragazzo di Pratola Peligna agli arresti domiciliari per spaccio.

Durante la perquisizione, il 24enne, che si trovava nell’appartamento, tentò di sottrarsi ai finanzieri gettandosi dal balcone del primo piano, ma finì per procurarsi delle lesioni che lo costrinsero al ricovero in ospedale. Nonostante il tentativo estremo, il giovane venne arrestato sul posto.

Droga e social network: i dettagli dell'indagine

L’operazione era stata avviata dopo che il giovane pratolano, già sottoposto ai domiciliari, aveva pubblicato su Instagram una foto che lo ritraeva con un panetto di hashish, scatenando il sospetto delle autorità. Nel corso del blitz, i finanzieri trovarono nell’abitazione circa un chilo di sostanze stupefacenti, tra hashish e cannabis, di cui, secondo l’accusa, metà apparteneva al 24enne di Prezza.

Quella scoperta ha portato a un processo rapido, celebrato con il rito abbreviato, conclusosi con la condanna a sei mesi di reclusione e il pagamento delle spese processuali. La sentenza è stata emessa dal giudice Francesca Pinacchio del Tribunale di Sulmona.

Un percorso giudiziario complicato

Dopo l’arresto, al 24enne era stata concessa la possibilità di accedere alla messa alla prova, un’alternativa alla detenzione che prevede un percorso riabilitativo. Tuttavia, l’esito di questa misura si è rivelato negativo, consolidando l'accusa e portando alla condanna.

L’episodio mette in luce non solo il dramma personale del giovane, ma anche la crescente attenzione delle forze dell’ordine nell’utilizzo dei social media come strumenti per identificare attività illecite. Una leggerezza digitale, quella della foto postata online, che ha contribuito a far scattare l’indagine e che ha avuto conseguenze pesanti per i protagonisti.