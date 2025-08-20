Fuga nella notte: due giovani ladri arrestati dalla polizia

"Due ventenni denunciati per furto aggravato, possesso di attrezzi da scasso e resistenza a pubblico ufficiale durante un intervento della Squadra Volante di Atri."

Atri (Teramo) – Nella notte tra il 19 e il 20 agosto 2025, due giovani sono stati arrestati dalla Squadra Volante del Commissariato di Atri dopo un intervento nella frazione di Casoli. I residenti avevano segnalato la presenza sospetta di due individui con volto travisato, inizialmente visti transitare in piazza Santa Maria di Casoli a bordo di uno scooter e successivamente a piedi, con il volto coperto da casco e sottocasco.

Un agente di polizia libero dal servizio, notando i movimenti dei due, ha contattato il 112 e cercato di seguirli per prevenire eventuali attività illecite. Poco dopo, i sospetti sono stati visti uscire da un vicolo a bordo di una bicicletta rubata da un'abitazione. L'agente ha intimato loro di fermarsi, ma i giovani hanno tentato di fuggire nelle campagne circostanti, abbandonando la bicicletta, che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.

Gli agenti del Commissariato di Atri, giunti sul posto, hanno iniziato a perlustrare la zona e le campagne limitrofe. Durante le verifiche sullo scooter utilizzato dai giovani, un rumore proveniente da un vicolo ha attirato la loro attenzione. In quella direzione, hanno individuato uno dei due ragazzi, un ventenne, che aveva cercato di nascondersi. Sottoposto a perquisizione, è stata trovata la chiave dello scooter e, nel bauletto posteriore, attrezzi atti allo scasso, tra cui una cesoia, un martello e un monocolo.

Poco dopo, il secondo giovane è stato rintracciato nascosto tra alcune autovetture in sosta e fermato. Entrambi i ragazzi non hanno fornito spiegazioni plausibili riguardo alla loro presenza sul posto o sugli oggetti rinvenuti. Inoltre, lo scooter utilizzato risultava privo di assicurazione e bollo, e il conducente non era in possesso di patente di guida, motivo per cui il veicolo è stato sequestrato.

I due giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso, possesso ingiustificato di strumenti atti a commettere effrazioni e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, sono stati sanzionati per le violazioni al Codice della Strada. L'intervento tempestivo dei residenti e delle forze dell'ordine ha impedito che il tentato furto si concludesse con successo, contribuendo a garantire la sicurezza nella comunità di Casoli di Atri.