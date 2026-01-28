Fumo a scuola, evacuazione immediata: paura al liceo Cotugno dell’Aquila stamattina

Principio di incendio nella sede del liceo Cotugno a Pettino, studenti evacuati per precauzione, intervento dei vigili del fuoco e forze dell’ordine

Momenti di tensione questa mattina a L'Aquila, dove un principio di incendio si è sviluppato all’interno dell’edificio che ospita il Liceo Classico “Cotugno”, in via Leonardo da Vinci, nel quartiere Pettino. A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione immediata dell’intera struttura.

Tutti gli studenti, insieme al personale scolastico, sono stati fatti uscire e si sono radunati nell’area esterna adiacente all’istituto, nelle vicinanze di palazzo Silone, sede della Giunta regionale d’Abruzzo. L’operazione si è svolta in modo ordinato, seguendo le procedure di sicurezza previste per situazioni di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche tecniche, insieme alle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona e regolato l’accesso all’area. Dall’esterno dell’edificio è stato visibile fumo, circostanza che ha fatto scattare l’allarme e l’evacuazione preventiva.

Al momento non sono note le cause che hanno originato l’episodio. Non risultano feriti né persone intossicate, ma le attività didattiche sono state sospese in attesa degli accertamenti necessari a escludere ulteriori rischi strutturali o impiantistici. Le autorità competenti proseguono le verifiche per chiarire l’origine del principio di incendio.

Le operazioni sono seguite sin dalle prime ore della mattinata dalla dirigente del settore Edilizia scolastica della Provincia, l’ingegner Alessia Fagnani, in costante contatto con i tecnici dell’istituto e con i Vigili del Fuoco.



“L’episodio conferma l’efficacia dei sistemi di sicurezza presenti nell’edificio - sottolinea il presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso - L’allarme ha funzionato correttamente e ha consentito un intervento immediato. La Provincia sta operando senza sosta per completare tutte le verifiche necessarie e garantire il pieno ripristino delle condizioni di sicurezza prima della ripresa delle attività scolastiche”.



In via precauzionale, la scuola non potrà essere utilizzata fino al completamento degli accertamenti e alla formale conferma delle condizioni di sicurezza. La riapertura dell’edificio è comunque stimata nelle prossime 24-48 ore, salvo diverse indicazioni che dovessero emergere dalle verifiche in corso.