Meteo Italia, piogge in aumento e aria mite: la settimana giorno per giorno

Peggioramento graduale con piogge e neve sulle Alpi, coinvolte zone ioniche e Nord Ovest, clima più mite e instabile fino all’inizio della prossima settimana.

La tendenza meteo settimanale mostra un progressivo aumento dell’instabilità a partire da venerdì, con piogge in estensione al Nord Ovest e sui settori ionici, mentre masse d’aria mite continueranno a interessare gran parte del Paese. Già giovedì il cielo si presenterà spesso nuvoloso sulle regioni settentrionali e lungo le fasce tirreniche, con fenomeni sporadici e di debole intensità.

Nel dettaglio, giovedì 15 gennaio al Nord prevarranno nubi diffuse, con qualche pioggia debole tra Lombardia e Liguria, più probabile tra pomeriggio e sera, mentre le Alpi godranno di schiarite. Al Centro il tempo risulterà variabile, con piovaschi isolati sulle zone tirreniche e alternanza di nubi e sole lungo l’Adriatico. Al Sud nuvolosità irregolare su Campania e Sicilia, più asciutto altrove. Temperature in generale aumento.

Venerdì 16 gennaio segnerà un peggioramento più deciso al Nord Ovest, con piogge diffuse in estensione a Lombardia, Emilia occidentale e Veneto, accompagnate da neve sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Al Centro aumenteranno le nubi sulla Toscana settentrionale, con precipitazioni sparse, mentre il resto del territorio resterà più stabile. Al Sud i fenomeni si concentreranno tra Sardegna orientale e Sicilia centro-meridionale.

Sabato 17 gennaio il tempo rimarrà instabile al Nord, con piogge e rovesci sui settori occidentali e nevicate alpine a quote comprese tra 700 e 1200 metri. Più asciutto sul Triveneto. Al Centro nubi alternate a schiarite, senza fenomeni rilevanti, mentre al Sud si registreranno piogge locali sui versanti ionici e sul Salento, in un contesto più mite.

La domenica 18 gennaio vedrà ancora nuvolosità irregolare su gran parte del Paese, con piogge deboli o moderate su Calabria, litorale ionico e isole maggiori, mentre al Nord non mancheranno ampie schiarite. L’inizio della nuova settimana potrebbe mantenere condizioni instabili, soprattutto al Sud e sulle Alpi occidentali, prima di un possibile miglioramento più deciso entro martedì.