Maltempo senza tregua: doppio fronte atlantico, neve fino in pianura nel weekend

Sull’Italia due perturbazioni in rapida sequenza: piogge diffuse, aria fredda in Val Padana e rischio neve a quote molto basse tra venerdì e domenica.

Una fase di maltempo a più riprese è pronta a interessare l’Italia tra venerdì e il weekend, con nevicate a bassa quota e localmente fino in pianura, soprattutto al Centro-Nord. Dopo l’uscita di scena del ciclone Harry, una nuova perturbazione atlantica sta già avanzando da ovest e raggiungerà la Sardegna a partire dal settore occidentale, aprendo una sequenza di peggioramenti ravvicinati.

Nella giornata di venerdì il fronte principale coinvolgerà inizialmente Nordovest e alto Tirreno, per poi estendersi al resto del Nord e al Centro tirrenico. L’aria fredda affluita nei giorni scorsi favorirà precipitazioni nevose fino a 300-500 metri, con possibili sconfinamenti in pianura tra Piemonte e Lombardia, specie in serata. Piogge e rovesci interesseranno la Toscana, il Lazio e l’Umbria, mentre sull’Abruzzo prevarranno ancora schiarite. Al Sud nuvolosità irregolare, con locali piovaschi e tendenza a un aumento delle nubi in Campania entro sera.

Sabato il primo fronte si allontanerà gradualmente, lasciando spazio a schiarite temporanee, ma la pausa sarà breve. Una seconda perturbazione determinerà un nuovo peggioramento dal pomeriggio-sera su Nordovest, Isole maggiori e settori tirrenici, con neve a quote basse in Piemonte e fenomeni in estensione notturna. I venti rinforzeranno dai quadranti occidentali, con raffiche forti in Sardegna, mentre le temperature tenderanno a salire al Centro-Sud.

Domenica il maltempo si concentrerà sul Nordest e su parte del Centro, con piogge diffuse e neve in Appennino dai 1000-1100 metri, mentre al Sud aumenterà l’instabilità, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia occidentale. In serata è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni, accompagnata da un calo termico generalizzato.

Un weekend dunque segnato da dinamismo atmosferico, precipitazioni frequenti e condizioni invernali a tratti incisive, con particolare attenzione alla viabilità nelle aree interessate da neve e vento forte.