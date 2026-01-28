Meteo a singhiozzo: Centro-Sud instabile, Nord tra nubi e schiarite diffuse

Settimana variabile sull’Italia: rovesci intermittenti al Centro-Sud, Nord spesso ai margini dei fenomeni, con miglioramenti alternati a nubi basse e locali disturbi

La tendenza meteo della settimana conferma uno scenario a tratti instabile, con il Centro-Sud più esposto a piogge e rovesci intermittenti, mentre il Nord resterà in una fase variabile, spesso asciutta ma con nubi basse e disturbi locali. Le correnti occidentali manterranno un flusso irregolare, favorendo brevi peggioramenti alternati a schiarite.

Giovedì 29 gennaio si aprirà con variabilità su Emilia e Nordest, dove non mancheranno precipitazioni residue e neve sulle Alpi oltre i 1000/1200 metri, in graduale attenuazione. Migliora altrove, in particolare al Nordovest, con spazi di sole. Al Centro qualche pioggia interesserà Toscana interna e Umbria fino al pomeriggio, poi tendenza a schiarite. Sud ancora instabile sulle tirreniche, Puglia e Sicilia, con rovesci in attenuazione serale. Temperature in lieve rialzo al Nord, stabili altrove.

Venerdì 30 gennaio il Nord sarà alle prese con foschie dense e nubi basse in pianura, solo parzialmente in dissolvimento nelle ore centrali. Al Centro nubi irregolari sulle regioni tirreniche, con piovaschi dal pomeriggio in Toscana, mentre l’Adriatico godrà di condizioni più soleggiate. Il Sud resterà instabile o perturbato tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge in estensione alla Basilicata; più asciutto altrove. Temperature in lieve calo al Sud.

Sabato 31 gennaio vedrà un Nord spesso nuvoloso in pianura, con pioviggini o deboli piogge su Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, mentre sulle Alpi prevarranno schiarite. Al Centro alternanza di nubi e aperture, con piogge in arrivo sul versante adriatico tra pomeriggio e sera. Il Sud sarà ancora instabile, con rovesci più frequenti sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia; fenomeni più sporadici in Puglia. Temperature in calo.

La tendenza per domenica 1 febbraio indica variabilità diffusa: Nord con ampie schiarite, Centro tra sole e nubi con locali disturbi, Sud più esposto a piogge deboli sui settori tirrenici e sull’Adriatico, specie nelle isole maggiori.

Lunedì 2 febbraio sarà generalmente più stabile, con nubi sparse e ampie aperture su gran parte del Paese. Attenzione però a martedì 3 febbraio, quando un nuovo impulso perturbato potrebbe riportare piogge intense sulla Liguria, neve abbondante sulle Alpi e un peggioramento più marcato al Nordovest, mentre Centro-Sud resterebbero in gran parte ai margini.