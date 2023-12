Funerale di Giulia Cecchettin: Papà Gino fa un appello alla partecipazione

Il funerale di Giulia Cecchettin, la giovane vittima di un tragico omicidio, sarà celebrato di fronte a una folla di circa 10mila persone, presso una delle chiese più imponenti d'Europa a Padova. L'evento simbolizzerà settimane di dolore che hanno attraversato ogni angolo d'Italia, partendo da Vigonovo. Gino Cecchettin, il padre addolorato, terrà un discorso nel quale dichiarerà: "Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica... ma sto rimettendo insieme le idee di questa ultima settimana. Abbiamo scelto una chiesa grande perché vogliamo che arrivi un messaggio di grande partecipazione".

Il papà, Gino, spera che la tragica perdita della figlia possa evitare che altre famiglie vivano un dolore simile: "Mai più un'altra Giulia". Il suo discorso sarà pronunciato in una chiesa gremita, con la presenza di due maxischermi nella piazza antistante.

Dopo la celebrazione a Padova, la bara della 22enne sarà trasferita a Saonara per una cerimonia religiosa più intima, prima della tumulazione nel cimitero cittadino. Giulia riposerà a pochi passi dalla madre Monica, scomparsa poco più di un anno fa.

Filippo Turetta, l'aggressore di Giulia Cecchettin, dopo tre settimane in carcere a Verona per l'omicidio, è riuscito a incontrare i suoi genitori. L'incontro era stato possibile già mercoledì, ma la famiglia ha varcato il cancello dell'istituto di Montorio oggi. La visita, durata un'ora, è stata volta a cercare il perdono e a garantire che non sia stato abbandonato. Gino, il padre, dichiara: "Abbiamo fatto in modo di tutelare la loro privacy, come si fa con ogni famiglia".

Gli occhi lucidi e le parole che cercano di fare i conti con il "nuovo" Filippo segnano questo primo incontro, mentre domande pesanti e l'orrore del crimine tormentano il padre che aveva immaginato un finale diverso per il suo "bravo ragazzo". Una madre, nel suo appello, aveva solo ipotizzato una fuga di coppia.