Funerali di Giulia Cecchettin a Padova: Meloni Presente, Mattarella Assente

"Massima Partecipazione Attesa nella Basilica di Santa Giustina, con Maxi Schermi per l'Esterno"

Il commovente addio a Giulia Cecchettin si terrà martedì 5 dicembre alle ore 11.00 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, come annunciato nelle epigrafi affisse a Vigonovo, il suo paese natale. Dopo l'autopsia di ieri e il nulla osta della Procura, la sala è stata concessa alla famiglia per la cerimonia funebre. La Basilica di Santa Giustina, affacciata su Prato della Valle, fornirà spazio sufficiente per accogliere migliaia di persone, con maxi schermi posizionati anche all'esterno per permettere a un vasto pubblico di seguire l'evento.

Nell'epigrafe dedicata a Giulia, la famiglia ha espresso il desiderio di ricevere offerte per opere di bene in sua memoria, anziché fiori. La presenza di alte cariche dello Stato è confermata, con la premier Giorgia Meloni annunciata. Sebbene circolasse la voce della partecipazione del Presidente Sergio Mattarella, questa è stata smentita. Il Comune di Padova ha garantito massima disponibilità e sicurezza, prevedendo un piano del traffico adeguato per gestire le attese 10mila persone in Prato della Valle.

Per favorire la partecipazione di chi non potrà entrare nella chiesa, si sta valutando l'installazione di maxi schermi. Nel frattempo, il Consiglio comunale dei ragazzi di Vigonovo ha formalizzato la richiesta di intitolare un parco a Giulia, con panchine rosse e fiori bianchi, in un gesto di affetto e memoria. La cerimonia è stata l'occasione per educare i ragazzi ai principi della democrazia e della partecipazione civile, contribuendo a formare cittadini consapevoli e attivi.