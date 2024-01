Funivia Ripartirà, ma Controlli Giornalieri a Vista e Capacità Ridotte. Una Sciata Vale il Rischio?

Dopo un decisivo vertice a Roma, la vicenda della Funivia del Gran Sasso, bloccata dal Ministero dei Trasporti a seguito di segnalazioni riguardanti presunte criticità in una delle funi portanti, potrebbe vedere presto una svolta positiva. Ieri si è tenuto un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), durante il quale sono state stabilite le prescrizioni necessarie per la riapertura dell'impianto.

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, insieme ai senatori di Fratelli d'Italia, Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, si sono mostrati ottimisti di fronte ai segnali incoraggianti provenienti dalla capitale. L'Agenzia dovrebbe emettere un provvedimento di nulla osta, consentendo così la riapertura al pubblico della funivia. Tuttavia, sono state imposte limitazioni di capacità e velocità, e sarà necessario eseguire lavori di adeguamento alla fine della stagione in corso.

Il Centro turistico del Gran Sasso ha già adottato le prescrizioni previste, le quali saranno costantemente monitorate e riportate ai tecnici del Ministero attraverso appositi report periodici. Solo dopo la trasmissione di tali comunicazioni, l'impianto potrà tornare completamente in funzione. La speranza è quella di salvare almeno parzialmente la stagione invernale, ora che sulla maestosa montagna del Gran Sasso è giunta la neve.