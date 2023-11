Furti, Coltelli e Ubriachi, un Solito Sabato Sera di Controlli nel Teramano

Nel Teramano, il fine settimana è stato caratterizzato da una serie di eventi criminale, con le forze dell'ordine attive sia nelle strade che nei luoghi di ritrovo. I Carabinieri, dispiegati in diverse stazioni delle Compagnie, hanno presidiato le arterie principali del territorio, vigilato su obiettivi sensibili come banche, uffici postali e gioiellerie, e controllato la circolazione stradale con particolare attenzione all'uso di alcol e stupefacenti alla guida.

A Giulianova, i Carabinieri del NOR hanno segnalato un giovane che, nonostante il divieto di frequentare pubblici esercizi, è stato individuato all'interno di un bar. Nella stessa città, un uomo è stato denunciato per aver rubato numerosi beni da un supermercato, occultandoli in uno zaino e omettendo il pagamento. L'efficace intervento dei Carabinieri ha permesso di recuperare la merce e restituirla al legittimo proprietario.

A Martinsicuro, i Carabinieri hanno arrestato un uomo locale che doveva scontare una pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione per due rapine commesse nel 2022 ad Alba Adriatica e Martinsicuro. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato associato al carcere di Teramo.

A Nereto, i Carabinieri hanno denunciato due persone per porto abusivo di arma da taglio in due circostanze diverse. In entrambi i casi, soggetti controllati a bordo di un'auto e a piedi erano in possesso di coltelli vietati.

Durante i posti di controllo lungo la strada statale 16 e lungomare tra Martinsicuro e Silvi Marina, quattro automobilisti sono stati trovati positivi all'alcol test, con un tasso superiore di quasi cinque volte al limite consentito. Tutti hanno avuto la patente ritirata. In un caso, un automobilista in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all'assunzione di stupefacenti, è stato segnalato all'A.G. e privato della patente di guida per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento tossicologico.

Complessivamente, nel corso del servizio sono stati controllati 12 esercizi pubblici, identificati oltre 150 soggetti e controllati 68 mezzi, verificando la posizione di 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari o a misure restrittive della libertà personale.